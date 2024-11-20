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В Тяжинском округе отмечен рост числа пожаров и их жертв

С начала года в округе в муниципалитете произошло 73 пожара, это на 9 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. На пожарах погибло 5 человек, за аналогичный период прошлого года – 4 случая гибели. Травмы на пожарах получил 1 человек, аналогичный период прошлого года – 0.
В минувшие выходные, в округе произошло 2 пожара, один их которых со смертельным исходом. Так, 16 ноября произошел пожар в жилом частном доме в поселке Тяжинский. На момент прибытия пожарных, он был охвачен огнем. В ходе тушения пожара, огнеборцы обнаружили внутри помещения мужчину, который находился без сознания. Пострадавший был оперативно эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в реанимационное отделение. Спасти пациента не удалось. Все обстоятельства дела, в том числе причина пожара, устанавливаются.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/11/2024
Общество
Тяжин
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