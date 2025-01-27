В Тяжинском округе отметили День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Местные жители возложили цветы к мемориалам воинам-землякам. Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель окружного Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин, представители общественной организации «Боевое братство», ветераны боевых действий, участники специальной военной операции навестили Евгению Ивановну Гладикову, единственную в округе жительницу блокадного Ленинграда. За чашкой чая женщина читала свои стихотворные произведения, пела, делились воспоминаниями.

Также к Е. И. Гладиковой пришли воспитанники Тяжинской детской школы искусств № 31. Для Евгении Ивановны прозвучали песни в исполнении Александра Лиферова, Екатерины Науменко и вокального дуэта «Молодцы» – учащихся отделения народного пения (руководитель Ольга Владимировна Стифорова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин). Ученица отделения театрального искусства Анастасия Резникова (руководитель Алексей Васильевич Суханов) прочитала для ветерана произведение Ольги Берггольц «Матери» и стихотворение «Дети Ленинграда».

Евгения Ивановна Гладикова родилась в 1932 году в городе Ленинграде. С четырех лет она воспитывалась в детдоме на станции Лахта-Ольгино Ленинградской области. В 1940 году Евгению перевели в детский дом № 3 города Ленинграда, где она пошла в первый класс. На летних каникулах ребятишек отправили за город. В июне 1941 года детей вернули в Ленинград, потому что началась Великая Отечественная война.

В блокадном городе она находилась девять месяцев. Евгения Ивановна отчетливо помнит варварские бомбежки и артобстрелы, которым город на Неве подвергали фашисты. Труднее всего было переносить голод. Женщина признается – вкус блокадного хлеба из опилок, и захочешь забыть, да все равно будешь помнить всегда. Воспитанников детского дома в условиях боевых действий стали переправлять по «дороге жизни» через Ладожское озеро. В июне 1942 года вместе с другими ребятами из детдома ее эвакуировали из осажденного города. Через всю жизнь Евгения Ивановна пронесла бережное отношение к хлебу и продуктам питания.

В зале эмоционального и интеллектуального чтения Тяжинской детской библиотеки оформлена книжно-иллюстративная выставка «Ленинград жив», где представлена художественная литература, иллюстрации, письма, записи из дневников, в которых отображена хроника блокадного города. Также библиотекари провели для школьников патриотический час «Город мужества и славы». Погрузиться в атмосферу суровых испытаний военной поры учащимся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова помогли кадры из документального фильма «Ленинград в борьбе». Прозвучали стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Веры Инбер, Роберта Рождественского. Память всех, кто не пережил блокаду, присутствующие почтили минутой молчания.

В фойе Тяжинского агропромышленного техникума группы поваров 2 и 3 курса организовали выставку «Блокадный хлеб». Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провели для учащихся Тяжинской средней школы № 2 час мужества «Дорогу жизни вечно будем помнить». В Тяжинском центре дополнительного образования, в творческом объединении «Растим патриотов» (руководитель Ольга Владимировна Толстова) состоялся урок мужества «Непокоренные», посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Специалисты учреждений культуры клубного типа провели в селах и поселках Тяжинского округа митинги, беседы, уроки мужества, оформили информационные выставки. Жители муниципалитета присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности