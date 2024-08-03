В Тяжинском округе подведены итоги проекта «Академия магии»

В созданной творческой мастерской, люди с ограниченными возможностями здоровья из поселка Тяжинский, получили возможность заниматься декоративно-прикладным искусством. Были организованы и отдельные выезды по округу. Так «серебряный» волонтер Вера Александровна Иванова провела в селе Даниловка мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Совушка».

За 2023-2024 годы в рамках проекта свыше 100 человек приняли участие в более чем 40 мастер-классах по новым видам декоративно-прикладного творчества. Участники проекта научились создавать различные аппликации и украшения, овладели искусством росписи по дереву и даже освоили технологию изготовления мыла.

Проект автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Во благо» нацеленный на социальную реабилитацию, абилитацию и развитие творческого потенциала инвалидов, был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

Автор и руководитель проекта «Академия магии», исполнительный директор АНО ЦСОН «Во благо» Анна Евгеньевна Селюнова отметила, что успешная реализация проекта не означает, что на этом работа завершена: «Напротив, теперь у нас есть творческое пространство, где земляки с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения могут заниматься своим любимым творчеством. Хочется от всей души выразить благодарность Фонду президентских грантов за то, что они поверили в нас, поддержали наш проект и тем самым помогли осуществить давнюю мечту. Выражаем огромную благодарность за помощь и нашим партнерам – центру социального обслуживания населения, управлению социальной защиты населения, администрации Тяжинского муниципального округа, общественному объединению «Добро.Центр».