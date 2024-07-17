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В Тяжинском округе в рамках областной программы инициативного бюджетирования реализуют 9 проектов по благоустройству

В муниципалитете будут обустроены 6 спортивно-игровых площадок, оборудованных тренажерами, турниками и другими спортивными снарядами, что позволит проводить здесь занятия по разным видам спорта для всех возрастных категорий. Такие спортплощадки появятся в поселке Тяжинский, селах Бороковка, Новопокровка, Преображенка, деревнях Старый Урюп и Новомарьинка.
Для селян не менее значимо благоустройство места захоронения в деревне Георгиевка. Сейчас изготавливаются пролеты забора для кладбища. В поселке Валерьяновка и селе Новоподзорново ведутся работы по обустройству территорий для проведения памятных мероприятий.
В поселке Валерьяновка выполнен демонтаж старой плитки и ограждения, строители заканчивают укладывать новую плитку. В дальнейшем здесь обновят ограждение. В селе Новоподзорново проведена планировка территории, установлен забор, приступают к укладке плитки.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/07/2024
Общество
Тяжин
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