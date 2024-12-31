В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подвели предварительные итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялось служебное совещание, на котором были подведены предварительные итоги служебно-боевой деятельности за 2024 год. Врио начальника управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков отметил достижения лучших подразделений.

Особое внимание было уделено Центру лицензионно-разрешительной работы, который возглавляет полковник Елена Муздукова, и подразделению Государственного контроля под руководством полковника Андрея Шарфина. Обе службы заняли первые места среди территориальных управлений Сибирского округа Росгвардии.

В рамках служебного совещания были вручены государственные награды отличившимся сотрудникам спецподразделений ОМОН и СОБР, в том числе медали «За отличие в охране общественного порядка».

Также в мероприятии принял участие начальник департамента административных органов администрации правительства Кузбасса Владимир Шкурко. Он выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за успешное выполнение служебных задач на территории Кузбасса и за его пределами. От имени губернатора Кузбасса Владимир Шкурко вручил сотрудникам областные медали имени Николая Масалова, а также почётные грамоты и благодарности. Он отметил, что в текущем году более 100 сотрудников территориальных органов Росгвардии были награждены областными наградами.

Фото: Росгвардия