В январе под контролем Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено более 239 т плодоовощной продукции

В течение января 2026 года на территорию Кузбасса поступило 239,2 т плодоовощной продукции, прошедшей процедуру фитосанитарного контроля в Россельхознадзоре.

Объем продукции растительного происхождения, относящейся к высокому фитосанитарному риску, был ввезен автотранспортом из Республики Казахстан. Для ввоза в Кузбасс российско-казахстанскую границу прошли партии с луком репчатым (178,5 т), томатами (47,2 т) и яблоками (13,5 т).

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в отношении каждой партии подконтрольной Россельхознадзору продукции, карантинные объекты не обнаружены.

В результате на весь объем плодоовощной продукции оформлено 13 актов карантинного фитосанитарного контроля, а, следовательно, разрешена дальнейшая реализация на территории Кемеровской области — Кузбасса.