В Яшкинском муниципальном округе мужчина лишился автомобиля за пристрастие к алкоголю

Яшкинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В судебном заседании установлено, что 6 сентября 2025 года в вечернее время подсудимый передвигался на автомобиле ВАЗ 21213 по улицам поселка ст. Литвиново Яшкинского муниципального округа, где был задержан сотрудниками ОГИБДД.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения в выдыхаемом водителем воздухе была определена концентрация этилового спирта более 0,9 мг/л.

В апреле этого же года осужденный уже подвергался административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения в виде штрафа в размере 22,5 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на  полтора года.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 400 часов обязательных работ, в также лишил виновного права управления транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль ВАЗ 21213, принадлежащий осужденному, по ходатайству прокурора конфискован в собственность государства.

                                                

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

15/12/2025
