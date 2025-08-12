В Яшкинском районе Кузбасса продолжается фитомониторинг лесных насаждений

В 2025 году в целях обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия на землях лесного фонда Кузбасса проводятся ежегодные обследовательские мероприятия.

Так, в Яшкинском районе площадь мониторинга земель лесного фонда составила 2 000 га. В данной работе специалисты Россельхознадзора применяют визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями и установку феромонных ловушек, что в дальнейшем позволяет выявить карантинные объекты, предотвратить их проникновение на территорию и распространение по ней, а, следовательно, обеспечить фитосанитарную безопасность региона.

В числе интересующих Службу вредителей целый комплекс насекомых, имеющих статус карантинных объектов на территории Российской Федерации и Евразийского союза, среди которых сибирский шелкопряд, азиатский подвид непарного шелкопряда, уссурийский полиграф и усачи рода Monochamus.

Так, 7 августа в ходе одного из выездов заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова совместно с инспекторами отдела государственного фитосанитарного надзора провела обследование лесных насаждений на территории урочища Пашковское – 1 Пашковского участкового лесничества Яшкинского лесничества на площади 14 га на предмет выявления черного елового усача рода Monochamus.

Важным итогом выезда стало подтверждение того, что карантинные для Российской Федерации насекомые-вредители отсутствуют на обследованной территории.

Справка:

Черные еловые усачи рода Monochamus (большой черный еловый усач и малый черный еловый усач) — одни из опасных технических вредителей хвойной древесины, включенные в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации. Черные еловые усачи населяют хвойные и смешанные леса, кормовыми культурами для них является ель, пихта, лиственница, сосна.