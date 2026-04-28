В «Южном Кузбассе» прошел брейн-ринг «За безопасный труд!»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провела традиционный брейн-ринг «За безопасный труд!», приуроченный ко Всемирному дню охраны труда.

За звание лучших знатоков безопасности боролись шесть команд: горняки, шахтеры, автомобилисты, ремонтники, студенты техникума и школьники. Первый этап – «Визитка» – удивил креативом. Участники презентовали свои команды через тематические плакаты, стихи и видеоролики. Затем – «Викторина» – игрокам предстояло за 5 минут ответить на 10 вопросов по охране труда. Финальным испытанием стала «Первая помощь» – команды демонстрировали навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

Титул чемпиона завоевали горняки. Второе место заняла сборная автотранспортной службы, третье – у знатоков школы №1. Победителю вручили кубок, все участники получили грамоты и подарки.

«Мы шли к этой победе не ради кубка. Мы хотели показать, что безопасность – это стиль жизни настоящего горняка. Каждый вопрос викторины был для нас не просто проверкой знаний, а напоминанием о том, что от нашей внимательности зависят жизни. Особенно запомнился этап «Первая помощь»: здесь важно не только знать теорию, но и действовать чётко, без паники. Мы рады, что смогли показать достойный результат, и благодарим организаторов за такой живой, полезный праздник безопасности!», – поделился мастер буровой участка горных работ №4 разреза «Красногорский» и капитан команды департамента по открытой добыче угля Сергей Савилов.

Командные задания чередовались с вопросами для зала. За правильные ответы зрители получали жетоны, наиболее активным вручили на память сувениры. Самым эрудированным жюри признало Захара Ашихмина, студента междуреченского горно-строительного техникума.

«Для повышения безопасности на производстве мы используем разные методы: ежегодное обучение в учебном центре компании, терминалы предсменной проверки знаний, инструктажи. Брейн-ринг – определенно самый творческий из них: студенты и школьники видят наш дружный коллектив, а сами работники общаются в неформальной обстановке. Такие соревнования показывают: безопасность – это не скучные инструкции, а живая и очень важная часть нашей работы» – сказал директор департамента по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Владимир Моисеев.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»