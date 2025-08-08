В «Южном Кузбассе» прошел «Детский день»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провела «Детский день» для детей сотрудников.

В рамках «Детского дня» для ребят – всего более 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 14 лет – провели экскурсию в подразделениях «Южного Кузбасса», отрабатывающих Сибиргинский угольный пласт. Дети работников компании посетили разрез «Сибиргинский», а также одноименные гараж и шахту.

Первым делом экскурсанты отправились в административно-бытовой комбинат разреза «Сибиргинский». После прохождения инструктажа по технике безопасности ребятам выдали сигнальные жилеты и каски. В кабинете начальника смены дети сотрудников пообщались с главным технологом разреза, который показал им схему горных работ, мониторы с показателями производственной деятельности разреза, рассказал о должностных обязанностях специалистов предприятия. Ребята побывали в кабинете главного инженера и попробовали себя в роли директора, примерив кресло руководителя.

В спортивном зале разреза «Сибиргинский» мальчишки и девчонки поучаствовали в веселой эстафете. Разделившись на две команды, ребята выполнили важные «производственные» задачи: опробовали принципы нарядной системы на производстве, выполняли операции ремонтного персонала.

Ремонтный бокс горнодобывающего оборудования гаража «Сибиргинский» впечатлил огромными машинами, задействованными на горных участках. Гости осмотрели бульдозер и грейдер, сделали фотографии с БелАЗом, узнали о ремонтных профессиях.

На последнем этапе – в административно-бытовом комбинате шахты «Сибиргинская» – ребята посмотрели фильм-поэму о тружениках «Мечела», ролик о работе шахтеров «Сибиргинской» и подробнее узнали о непростом шахтерском труде. После дети отправились знакомиться со специалистами: посетили рабочее место горного диспетчера и ламповую.

Приятными сюрпризами для юных гостей стало чаепитие, после которого им вручили памятные подарки.

«Детские экскурсии на производство пользуются большой популярностью у сотрудников «Южного Кузбасса» и их семей. Такие мероприятия позволяют ребятам увидеть, где работают их родители, получить яркие впечатления и, возможно, задуматься о будущей профессии. В свою очередь для взрослых это отличный повод продемонстрировать важность своего труда и просто хорошо провести время с детьми», – сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»