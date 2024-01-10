Внимание! Незаконная реализация скота!

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва Кемеровской области-Кузбассу сообщает: на территории Республика Хакасия и Красноярского края наблюдается обострение эпизоотической ситуации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, по которому установлены ограничительные мероприятия.

Незаконная реализация скота относится к основным причинам распространения особо опасных болезней животных и является грубым нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Эпизоотическая ситуация такова, что самыми распространенными заболеваниями, способными нанести животноводческому сектору колоссальный урон, являются: африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, сибирская язва, бруцеллез и нодулярный (узелковый) дерматит крупного рогатого скота.

Владельцы хозяйств всех форм собственности и заинтересованные лица Кемеровской области-Кузбасса, обязаны строго соблюдать следующие ветеринарные требования при вывозе (ввозе) сельскохозяйственных животных:

- не допускать несанкционированного ввоза животных без ветеринарных сопроводительных документов;

- идентифицировать и поставить на учет все поголовье в госветслужбе;

- создать условия для карантинирования животных и проведения установленных профилактических вакцинаций и диагностических исследований;

- на каждую отправляемую или поступающую партию животных должно быть оформлено ветеринарное свидетельство по форме № 1 (внутри района - справка Ф № 4) в электронном виде в ГИС «Меркурий» (ветеринарные сопроводительные документы действительны в течение 5 дней с момента выдачи и до начала перевозки).

Перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов является «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных» и ведет к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

При перемещении животных и продукции животного происхождения из других регионов необходимо учитывать условия регионализации территории Российской Федерации.

Сейчас набирает популярность продажа скота через порталы виртуальных досок объявлений типа «Юла», «Из рук в руки» и прочее. На этих интернет площадках невозможно проследить происхождение животных, их здоровье и наличие вакцинаций, исследований и прочее. Хочется предупредить население об опасности подобных покупок животных. При покупке животных обязательно требуйте ветеринарные сопроводительные документы для того, чтобы не стать участником цепочки нарушителей в случае распространения инфекционных болезней.

Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов особо опасных болезней животных предусмотрена административная и уголовная ответственность!