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Во второй половине 10 января в Кузбассе ожидается усиление ветра

Во второй половине дня 10 января - сутки 11 января по Новосибирской и Кемеровской областям, 11 января в Томской области ожидаются сложные погодные условия: снег, метель, ветер до 23-25 м/с, местами до 30-33 м/с, возможны гололедные явления и снежные заносы. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, по возможности воздержаться от поездок по междугородним маршрутам до улучшения метеоусловий. (Прогноз погоды — Западно-Сибирское УГМС). В данный момент (с 15:30 предварительно до 19:30 10 января) ограничено движение пассажирского маршрутного, а также грузового транспорта по федеральной автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области, а также по всем федеральным автодорогам в границах Омской области). Фото: ресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Сибуправтодор").

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