Военнослужащие спецназа Росгвардии в Кузбассе отмечены государственными и ведомственными наградами

В ходе поездки в Кемеровскую область врио командующего Сибирским ордена Жукова округом Росгвардии генерал-майор Александр Пляскин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим отряда специального назначения «Кузбасс».

Генерал-майор Александр Пляскин поблагодарил личный состав за верность долгу, мужество и самоотверженность при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 12 военнослужащих спецподразделения за проявленные отвагу и героизм при исполнении воинского долга были награждены медалью Жукова, четверо бойцов – медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Также в рамках мероприятия военнослужащих были вручены ведомственные награды за добросовестную службу и высокий профессионализм.

 

Фото: Росгвардия

23/12/2025
