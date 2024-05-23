Восьмой кассационный суд поставил точку в делах о возврате муниципальных квартир кузбасскому застройщику

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность принятых нижестоящими кузбасскими судами решений о прекращении права собственности муниципалитета в отношении семи квартир, непригодных для проживания. Эти квартиры возвращены застройщику многоквартирного дома, «построенного» с неустранимыми нарушениями. В свою очередь, застройщик обязан вернуть муниципалитету около 5 миллионов рублей, оплаченных ранее ему за квартиры, приобретённые органом местного самоуправления для льготных категорий граждан.

Из материалов гражданских дел следует, что в 2017 и 2019 годах между муниципалитетом, а также компаниями «Строй М» и «Комплекс Сибирь», действующими по доверенности за собственника многоквартирного дома, заключены муниципальные контракты на поставку семи благоустроенных квартир. Эти квартиры предназначались для передачи в социальный наём гражданам льготной категории, в том числе детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Но в ноябре 2022 года главе Мариинского муниципального округа из подразделения Следственного комитета России поступила информация о том, что приобретённые квартиры непригодны для проживания. Эта информация была подтверждена экспертным заключением, согласно которому дом, в котором было приобретено жильё, является реконструкцией ранее имевшегося административного здания, а не вновь возведённым в результате строительства. Дальнейшая эксплуатация данного многоквартирного дома недопустима, так как имеется реальная угроза жизни и здоровью для проживающих в нём людей. Также следственными органами была представлена информация, что застройщиком дома являлся на момент «постройки» местный предприниматель Николай Мораш.

Расторгать муниципальные контракты и возвращать в муниципальный бюджет деньги за квартиры застройщик отказался, в связи с чем подразделение органа местного самоуправления обратилось в суд с соответствующими требованиями.

Застройщик и его представители исковые требования не признавали, настаивая на том, что изначально квартиры соответствовали требованиям муниципальных контрактов. Да и вообще к застройщику не могут быть предъявлены претензии, так как лично он не заключал муниципальные контракты, а квартиры до неудовлетворительного состояния довели как собственник (муниципалитет), так и жильцы, проживающие в этих квартирах.

Однако в результате рассмотрения дел Мариинским городским судом Кемеровской области были установлены основания для удовлетворения заявленных исковых требований.

Право собственности муниципалитета на спорные квартиры было прекращено. Собственником спорных квартир вновь признан застройщик дома Николай Мораш, который обязан вернуть муниципалитету около 5 миллионов рублей, выплаченных ему в рамках заключённых контрактов.

Позже апелляционная инстанция оставила вынесенные судом решения без изменения.

Не согласившись со вступившими в законную силу судебными актами, представитель застройщика обжаловала их в кассационном порядке. Но Восьмой кассационный суд общей юрисдикции на днях оставил решения нижестоящих органов судебной власти без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд