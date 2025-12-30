Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Встретим Новый год на трезвую голову

Миллионы людей с нетерпением ждут новогодних выходных, а медицинские работники в очередной раз готовятся к тяжелым новогодним «будням». Ведь по статистике, период новогодних каникул становится самым обильным на несчастные случаи, острые проблемы со здоровьем, отравления, травмы и дорожно-транспортные происшествия. Связано это все, как правило, с отсутствием чувства меры в распитии алкогольных напитков, а также в употреблении большого количества жирной и острой пищи.

Как рассказала Татьяна Горновых, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, алкоголь является причиной более 200 различных нарушений здоровья. К ним относятся гипертония, инсульты, инфаркты, гастрит, анемия, психические расстройства, онкологические заболевания, ВИЧ, венерические и инфекционные заболевания и другие. 

Чтобы избежать последствий употребления алкоголя во время празднования Нового года, врач посоветовала придерживаться следующих правил:

  • Подумайте о вреде и цене чрезмерного употребления алкоголя: какой урон нанесете своему здоровью, сколько денег потратите, как будете себя чувствовать на следующий день. Алкоголь притупляет остроту полученных впечатлений. Выпивая, человек психологически «крадет» у себя драгоценный отдых.
  • Спланируйте выходные так, чтобы употребление алкоголя не вписывалось в ваше расписание (необходимость сесть за руль, катание на лыжах, коньках и т. д.)
  • Сделайте то, о чем вы давно мечтали, но на что не хватало времени в рабочем ритме (поездка в соседний город, поход в цирк или театр, отдых в санатории, или же просто регулярные ежедневные прогулки на свежем воздухе).
  • Не покупайте на праздничный стол детское шампанское. Газированные напитки с большим количеством сахара и красителей не принесут ребенку пользы, а имитация алкоголя, по сути, является пропагандой его употребления.
  • Разнообразьте выбор безалкогольных напитков на столе (компоты, соки, морсы и т.п.)
  • Запланируйте праздник, а не застолье. Продумайте праздничную программу, которая будет требовать активного участия всех членов семьи и гостей (веселые конкурсы, лотереи, игры)

Нет никакого доказанного «безопасного» уровня употребления спиртного. Алкоголь наносит вред здоровью в любом количестве. Ноль – лучший градус для жизни! Проведите праздники с пользой, чтобы потом почувствовать себя бодрыми и отдохнувшими! Пусть новогодние каникулы не станут поводом для сожаления об упущенных возможностях, а будут началом всего чистого, светлого и радостного!

Будьте здоровы и счастливы! С наступающим Новым 2026 годом!

 

Фото предоставлено КЦОЗиМП

30/12/2025
