Ввоз 65 тонн свежих овощей проконтролировал Россельхознадзор в Кузбассе

12 и 14 мая 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 65 т свежей подкарантинной продукции из Казахстана. Ассортимент составили 41 т капусты белокочанной и 24 т лука репчатого из Казахстана.

Для подтверждения фитосанитарной безопасности продукция прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.