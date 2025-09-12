Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Юнармейцы Поста №1 в Кемерове заступили на Вахту Памяти

После летних каникул юнармейцы заступают на Пост №1 у вечного огня на Аллее Героев в Кемерове. В торжественной линейке участие приняли около 200 кемеровских школьников. До следующего лета им предстоит нести службу у мемориала «Слава кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В Дни воинской славы и особые для государства праздники почетные караулы юнармейцев будут дежурить у вечного огня Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и на площади Защитников Донбасса в Новокузнецке.

Право первыми заступить в Почетный караул было предоставлено гвардии Поста № 1 и призерам конкурса «Лучшая смена часовых Поста № 1» 2025 года. Также юнармейцы возложили корзину с цветами.

Нести караул юнармейцы будут по будням с 10:30 до 15:00 (с поправкой графика во время зимних морозов). Постовые стоят по 15-20 минут, затем происходит смена караула. Помимо дежурства на Посту №1 юнармейцы будут заниматься патриотической работой со сверстниками, участвовать в городских и региональных торжествах.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

