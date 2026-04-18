«Южный Кузбасс» отпраздновал День Победы

Угольная компания «Южный Кузбасс» приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы «Южный Кузбасс» вручил поздравительные открытки, букеты и денежные сертификаты 10 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, узнику концлагеря и блокаднице Ленинграда. Сотрудники компании также присоединились к общероссийской акции «Окна Победы», украсив рабочие места праздничной символикой.

«Южный Кузбасс» принял участие во Всероссийской акции «Стена памяти». На экранах, установленных на предприятиях «Южного Кузбасса», демонстрировались портреты героев войны – родственников сотрудников компании с краткой биографической информацией о каждом. Материалы о героях войны были опубликованы в газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии». На обогатительной фабрике «Сибирь» установлен стенд, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, которые в разные годы трудились на предприятии.

9 мая в Междуреченске и Мысках делегация «Южного Кузбасса» возложила цветы к мемориалам памяти. Работники компании прошествовали в рядах «Бессмертного полка».

Спортсмены «Южного Кузбасса» традиционно приняли участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Великой Победе. Сборная угольщиков стала чемпионом забега.

«Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу – в забоях, у станков. Сегодня наш труд – это та же вахта памяти. Мы работаем, чтобы страна была сильной, а будущее – спокойным. Низкий поклон ветеранам. Вечная слава героям», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»