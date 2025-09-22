Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» провел осенний этап директорского турнира по мини-футболу

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») состоялся третий этап XII турнира по мини-футболу среди руководителей.

Соревнование традиционно проходит в четыре этапа, два из которых сыграли в марте и июле. Зимняя игра завершит соревнования.

На поле санатория-профилактория «Романтика» встретились шесть команд: управление «Южного Кузбасса», департаменты по открытой добыче угля, подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля, а также автотранспортная служба и ветераны компании – в недавнем прошлом руководители разного уровня.

Футболисты сыграли по две игры, каждый матч длится 15 минут. Первыми на поле вышли горняки и шахтеры, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу открытчиков. Следующая игра между обогатителями и ветеранами закончилась с аналогичным счетом – победу одержали спортсмены Департамента по обогащению и переработке угля. Со счетом 2:2 прошла встреча управления «Южного Кузбасса» и ветеранов. В результате девяти напряженных игр осеннего этапа лучший совокупный результат показали спортсмены департамента по обогащению и переработке угля.

К зимнему финалу футболисты подошли со следующими результатами: департамент по обогащению и переработке угля – 24 очка, управление «Южного Кузбасса» – 16, департамент по подземной добыче угля – 13, департамент по открытой добыче угля – 10, команда ветеранов «Южного Кузбасса» – 4, автотранспортная служба – 3.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Спорт
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
22/09/2025
Спорт
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus