«Южный Кузбасс» провел осенний этап директорского турнира по мини-футболу

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») состоялся третий этап XII турнира по мини-футболу среди руководителей.

Соревнование традиционно проходит в четыре этапа, два из которых сыграли в марте и июле. Зимняя игра завершит соревнования.

На поле санатория-профилактория «Романтика» встретились шесть команд: управление «Южного Кузбасса», департаменты по открытой добыче угля, подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля, а также автотранспортная служба и ветераны компании – в недавнем прошлом руководители разного уровня.

Футболисты сыграли по две игры, каждый матч длится 15 минут. Первыми на поле вышли горняки и шахтеры, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу открытчиков. Следующая игра между обогатителями и ветеранами закончилась с аналогичным счетом – победу одержали спортсмены Департамента по обогащению и переработке угля. Со счетом 2:2 прошла встреча управления «Южного Кузбасса» и ветеранов. В результате девяти напряженных игр осеннего этапа лучший совокупный результат показали спортсмены департамента по обогащению и переработке угля.

К зимнему финалу футболисты подошли со следующими результатами: департамент по обогащению и переработке угля – 24 очка, управление «Южного Кузбасса» – 16, департамент по подземной добыче угля – 13, департамент по открытой добыче угля – 10, команда ветеранов «Южного Кузбасса» – 4, автотранспортная служба – 3.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»