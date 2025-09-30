«Южный Кузбасс» высадил более 52 000 саженцев в рамках программы рекультивации

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») высадила более 52 000 саженцев деревьев и кустарников на разрезах «Красногорский» и «Сибиргинский» в рамках программы рекультивации.

Первым этапом была проведена горнотехническая рекультивация: площади выровняли и покрыли слоем грунта. Далее приступили ко второму этапу – биологической рекультивации: 26,5 гектар земли засеяли травосмесью, которая обогащает почву азотом и другими полезными веществами, после чего высадили молодые саженцы.

На разрезе «Красногорский» высадили 12,5 тысяч саженцев сосны и рябины. На разрезе «Сибиргинский» – 40 тысяч сосен и облепиху. Саженцы приобретены в специализированном питомнике и подобраны с учетом природных и климатических особенностей.

Высаживали деревья и кустарники по определенной технологии. На разрезе «Сибиргинский» – по три ряда сосны и два – облепихи, и так чередовали. На разрезе «Красногорский» – пять рядов сосны и два ряда рябины.

В следующем году комиссия проверит состояние посадок. При необходимости будет проведена допосадка новых саженцев взамен неприжившихся.

«Компания достала из недр черное золото, которое дала природа. Теперь важно вернуть ей долг – мы должны восстановить нарушенные земли. В «Южном Кузбассе» рекультивация проводится в обязательном порядке. В этом году согласно утвержденной проектной документации мероприятия выполнены в полном объёме», – сказал технический директор ПАО «Южный Кузбасс» Сергей Вылцан.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»