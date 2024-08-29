За 8 месяцев 2024 года за рубеж отгружено более 250 т кузбасского мороженого

В 2024 году специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили документы на отгрузку 26 партий мороженого с аттестованных кемеровских предприятий, прошедших необходимое ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров.

Так, с января по август под контролем ведомства холодное лакомство отправлено в Монголию (242 т) и в Китай (16 т) в сопровождении согласованных ветеринарных сертификатов и ветеринарных сертификатов формы 5d.

Каждая экспортная партия мороженого успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями стран-импортеров.