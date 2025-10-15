За 9 месяцев 2025 года объем отгрузок сертифицированного Россельхознадзором зерна и продуктов переработки зерна вырос на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

За девять месяцев 2025 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку 146,4 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился на 31%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 59% объема, или 85,4 тыс. т, составили партии семян рапса для промышленной переработки, которые были направлены в Калининград.

Еще 9 тыс. т семян рапса экспортированы в Республику Беларусь, а 8,6 тыс. т зерна пшеницы продовольственной и 0,2 тыс. т сои в Республику Казахстан.

Также ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на партии гороха (19,5 тыс. т), ячменя (4,8 тыс. т), овса (0,8 тыс. т.), гречихи (0,7 тыс. т.) и пшеницы (1,6 тыс. т) в Китайскую Народную Республику.

Кроме того, 15,8 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные, крупа манная), импортерами которой стали Азербайджан, Китай, КНДР, Монголия, Киргизия, ОАЭ и Казахстан.