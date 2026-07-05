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За пять лет кузбасские сельхозкооперативы получили 380 млн рублей государственной поддержки

В первую субботу июля традиционно отмечается Международный день кооперативов. В Кузбассе работают 43 сельскохозяйственных кооператива, которые объединяют более 2,5 тысячи товаропроизводителей. Основные направления деятельности — сбор и переработка молока, производство мясной и овощной продукции, заготовка и переработка дикоросов, сбор и реализация меда, переработка зерна и производство кормов.
 
«Развитие сельхозкооперации — эффективный экономический инструмент, создающий дополнительные рабочие места на селе. Объединяя усилия в кооперативах, жители получают стабильную работу и достойный заработок, а горожане — доступ к полезной и качественной натуральной продукции местного производства. Мы видим, что адресная государственная поддержка позволяет кооперативам расширять производство и ассортимент, превращая личные подсобные хозяйства в полноценные агропромышленные хозяйства, которые кормят весь регион», — отметил губернатор Илья Середюк.
 
С 2021 года кузбасские кооперативы получили грантовую поддержку общим объемом в 379,6 млн рублей. В 2026 году на субсидии и гранты для сельхозкооперативов предусмотрено еще 80 млн рублей.
 
В кооперативном движении региона участвуют 3 кредитных, 13 производственных и 27 потребительских кооперативов, из которых 14 специализируются на сбыте продукции, 13 — на переработке сельскохозяйственного сырья.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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