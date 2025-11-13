Житель Белова предстанет перед судом по обвинению в краже телефона у пассажира

Следователи линейного отдела МВД России на станции Белово предъявили обвинение 48-летнему местному жителю в хищении мобильного телефона на автовокзале.

К транспортным полицейским обратился пассажир и сообщил, что ожидал автобус и по невнимательности оставил телефон на лавочке на посадочной платформе. Через некоторое время мужчина вернулся и не обнаружил гаджет.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник увидел забытую вещь, убедился, что окружающие не наблюдают за его действиями, и забрал телефон. Ущерб от кражи превысил восемь тысяч рублей. В настоящее время мобильное устройство возвращено владельцу.



За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), обвиняемому грозит максимальное лишение свободы на срок пять лет.

Фото: ЛО МВД на транспорте