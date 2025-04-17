Жительница Кузбасса не смогла вернуть право аренды земельного участка для строительства парикмахерской

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил установленные нижестоящими судами нарушения жительницей Мариинска условий договора аренды земельного участка, на котором за 17 лет так и не была построена парикмахерская, для строительства которой участок и предназначался.

Органами судебной власти при рассмотрении спора между муниципалитетом и жительницей Мариинска было установлено, что в 2006 году женщина заключила с муниципалитетом на срок менее года договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, общей площадью 140 кв.м. Участок женщина арендовала в целях строительства и дальнейшей эксплуатации парикмахерской. Однако по прошествии 17 лет контролирующий орган осмотрел арендованный земельный участок и выявил, что он зарос сорной травой и строительства парикмахерской на нём не ведётся. По этой причине в связи с нарушением условий договора аренды арендатору было направлено уведомление об отказе от договора и возврате земельного участка. Однако и после этого никаких действий для освоения участка женщиной предпринято не было, в чём специалисты муниципалитета убедились через три месяца при очередной проверке состояния арендованного участка. Одновременно с этим выяснилось, что арендатор в течение последних двух лет не платила арендную плату, в связи с чем образовалась задолженность около 10 тысяч рублей. Добровольно отказываться от аренды спорного земельного участка женщина отказывалась, поэтому муниципалитету пришлось решать этот вопрос в судебном порядке.

При рассмотрении дела выяснилось, что уже в ходе судебного разбирательства женщина начала производить действия по освоению арендованного земельного участка: расчистила древесно-сорняковую растительность, огородила участок сигнальной лентой, а также оплатила арендную задолженность и начала оформлять документы для получения нового разрешения на строительство. Но к этому времени въезд на земельный участок оказался невозможен в связи с тротуаром, проложенным с одной стороны участка, и наличием теплотрассы с другой стороны.

В итоге факт начала освоения земельного участка в суде подтверждён не был: строительство на земельном участке так и не началось, а коммуникации (водопровод и электроснабжение) визуально не просматривались.

Суды первой и апелляционной инстанций обязали жительницу Мариинска возвратить земельный участок по акту в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Посчитав судебные постановления незаконными, женщина обжаловала их в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В жалобе, в числе прочего, указывалось о злоупотреблении муниципалитетом своими правами, так как в течение долгого времени арендная плата принималась и претензий к ней относительного земельного участка никто не предъявлял.

Однако в результате рассмотрения кассационной жалобы в вышестоящем суде была подтверждена правильность применения при рассмотрении спора норм материального и процессуального права.

Все состоявшиеся по делу судебные постановления были оставлены без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд