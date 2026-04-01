Жительница Кузбасса причинила тяжкий вред здоровью сожителя, злоупотребляющего алкоголем

33-летняя жительница Мариинска в результате ссоры, вызванной противоправным и аморальным поведением сожителя, нанесла ему несколько ударов кухонным ножом. После того как нож выпал из её руки, нанесла пострадавшему удар по голове деревянной рукоятью от топора.

Из материалов уголовного дела следует, что сожители проживали вместе на протяжении 11 лет. Длительное время сожитель злоупотреблял алкоголем. Работал он у местного предпринимателя, занимался распиловкой леса. Но свою заработную плату тратил на спиртное. Проходил лечение от алкогольной зависимости, но впоследствии вновь вернулся к пагубной привычке.

В один из дней декабря 2025 года утром мужчина ушёл на работу, но в обеденное время в ходе телефонного разговора женщина поняла, что тот находится у своего товарища, с которым распивает спиртное. В вечернее время сожитель вернулся домой и лёг спать. От обиды за происходящее женщина выпила около полутора литров пива, после чего позвонила товарищу сожителя, так как считала, что тот провоцирует мужчину на употребление спиртного. Но на звонок ответила супруга знакомого, и в результате телефонного разговора между женщинами возникла ссора.

Эту ссору услышал проснувшийся сожитель, который агрессивно отреагировал на происходящее, ударив её кулаком в область груди, а затем по голове, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью. В ответ женщина первым попавшимся под руку ножом нанесла мужчине не менее четырёх ударов по телу, один из которых пришёлся в живот. После того как нож выпал из её руки, она оттолкнула сожителя, и лежащим рядом черенком от топора нанесла удар по голове. Впоследствии пострадавший был госпитализирован в медучреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Позже экспертом было установлено, что проникающее ножевое ранение живота расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, а остальные удары повлекли за собой причинение лёгкого вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимая пояснила, что в содеянном искренне раскаялась и принесла извинения потерпевшему. Подтвердила, что причиной совершения преступления послужил возникший конфликт и злоупотребление сожителем алкоголя на протяжении длительного времени.

Пострадавший также пояснял, что сам спровоцировал женщину, осознаёт и свою вину в произошедшем. Подсудимую он простил и не желает привлекать её к уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимой суд учёл отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, в том числе противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.

В результате Мариинским городским судом Кемеровской области женщине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком три года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд