Жительница Кузбасса самовольно заняла участок земли, принадлежащий городу-курорту Анапа

Более двух лет назад администрация муниципального образования город-курорт Анапа выявила, что жительница Мариинска, имеющая в собственности земельный участок на территории города-курорта, самовольно огородила землю общего пользования, незаконно расширив свой участок на 260 квадратных метров. Тогда же по иску муниципалитета Анапский городской суд Краснодарского края обязал жительницу Кузбасса освободить самовольно занятую территорию путём сноса капитального забора. Однако вскоре повторным осмотром было установлено, что женщина освободила не всю самовольно занятую территорию…

Как следует из материалов гражданского дела, 59-летняя жительница Мариинска на территории города Анапа более 10 лет имеет в собственности земельный участок площадью около 900 квадратных метров с жилыми строениями. Однако в 2021 году администрация муниципалитета город-курорт Анапа в ходе проверки выявила, что собственница самовольно заняла дополнительно 260 квадратных метров соседнего земельного участка муниципалитета, огородив его. В 2021 году муниципалитет обратился в Анапский городской суд Краснодарского края, который в феврале 2022 года обязал жительницу Кузбасса освободить самовольно занятый земельный участок путём демонтажа забора, которым огорожена территория общего пользования.

Однако в конце ноября 2023 года муниципалитет с помощью сведений из «Геоинформационной системы Анапы» установил, что жительница Кузбасса освободила не всю территорию общего пользования: около 130 квадратных метров самовольно занятой земли женщина продолжала использовать в личных целях. На спорном земельном участке было вновь обнаружено ограждение, а также деревянная беседка.

В связи с тем, что в течение последних трёх лет женщина фактически незаконно использовала территорию общего пользования площадью около 130 квадратных метров и не вносила за это никакой платы, муниципалитет потребовал у неё оплатить задолженность в виде неосновательного обогащения, размер которой составил более 70 тысяч рублей.

Жительница Мариинска проигнорировала требование муниципалитета, поэтому администрация города-курорта Анапа и обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с просьбой взыскать с должницы образовавшуюся задолженность за использование самовольно занятого земельного участка.

На рассмотрение иска женщина в суд не явилась, но представила заявление, которым признала исковые требования муниципалитета в полном объёме и не возражала против вынесения решения о взыскании с неё образовавшегося долга.

В результате суд принял признание иска и взыскал с женщины в пользу Управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа за использование около 130 квадратных метров территории общего пользования сумму неосновательного обогащения в общей сумме немногим более 72 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд