Жительница Кузбасса совершила сбыт наркотических средств, рассчитавшись ими за услуги знакомого водителя

За незаконный сбыт наркотических средств 45-летней жительнице Мариинска суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. А водителю автомобиля, принявшему оплату наркотиком за услуги частного такси, назначено 200 часов обязательных работ.

В конце марта 2026 года 45-летняя жительница Мариинска, периодически употребляющая наркотические средства, узнала, где можно найти «закладки» с наркотиками. До этого участка местности было достаточно далеко, поэтому она договорилась со своим знакомым, у которого есть автомобиль, чтобы тот довёз её до требуемого места. Для какой цели ей нужно было выехать за город, водителю она не говорила.

После того, как они доехали до участка местности, который указала женщина, она вышла из автомобиля, попросив водителя её подождать. Через несколько минут она забрала свёрток с наркотическим средством, и вернулась в автомобиль, сказав ехать обратно. В качестве расчёта с водителем за оказанные услуги частного извозчика женщина предложила ему часть наркотического средства «соль», на что тот согласился. Женщина отсыпала водителю половину принесённого с собой запрещённого вещества, и они вернулись в город.

В дальнейшем знакомый уехал, но через некоторое время был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые при досмотре обнаружили у него наркотик, завёрнутый в фольгу. Вес обнаруженного наркотического средства составил 0,610 грамма, что является значительным размером. После этого мужчина рассказал, у кого он приобрёл обнаруженное запрещённое средство.

Вскоре была задержана и наркосбытчица, которая уже успела употребить оставшуюся у неё часть наркотика. Позже она подробно пояснила об обстоятельствах совершённого ею преступления, указав место, где она забрала наркотическое средство.

В ходе рассмотрения судом уголовных дел и мужчина, и женщина вину в совершённых ими преступлениях признали.

Водитель автомобиля был признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

А в отношении женщины судом были установлены исключительные смягчающие обстоятельства, позволяющие назначить ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей санкцией статьи Уголовного кодекса. В результате за сбыт наркотических средств в значительном размере суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении мужчины приговор уже вступил в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд