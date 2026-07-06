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Жительница Тисуля через газету поблагодарила сотрудников Росгвардии за помощь

В поселке Тисуль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно пришли на помощь 85-летней сельчанке, упавшей на улице.

Во время патрулирования экипаж Росгвардии получил информацию от граждан о том, что на улице Коммунистической пожилой женщине стало плохо и ей может потребоваться помощь медиков. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес, где обнаружили гражданку, которая упала по дороге домой из поликлиники и не могла самостоятельно подняться. Сотрудники войск правопорядка помогли ей встать, после чего прапорщик полиции Олег О., сержант полиции Виктор П. и младший сержант полиции Денис К. сопроводили местную жительницу до дома, помогли открыть дверь и еще раз убедились, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

После этого росгвардейцы продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Позже женщина направила слова благодарности сотрудникам Росгвардии через местную газету. В обращении она отметила неравнодушие и своевременную помощь росгвардейцев, а также поблагодарила их за поддержку в трудную минуту.

 

Фото: Росгвардия

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Тисуль
kuzbassnews.ru
06/07/2026
Общество
Тисуль
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