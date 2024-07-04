Колорадский жук – самый живучий и опаснейший вредитель пасленовых культур, особенно картофеля. В Россию он проник в середине прошлого века и оказался настолько агрессивным и активным, что быстро распространился повсеместно и стал «своим». Прижился даже в Сибири, несмотря на морозы и глубокое промерзание почв. Так, при неблагоприятных условиях взрослые особи впадают в длительную спячку и могут легко переносить голод. Их личинки обладают огромным аппетитом, питаются листьями и зелеными побегами пасленовых культур практически круглосуточно. Огромное преимущество в борьбе за выживаемость вида колорадскому жуку обеспечивает приобретенная способность к усиленному размножению. В одной кладке обычно 30 яиц, но доходит и до 70. За лето одна самка откладывает от 900 до 2000 яиц. Длительность развития от яйца до взрослого имаго составляет 20 дней. На 8-14 день юные самки уже откладывают яйца и дают жизнь новому поколению жуков, но большая часть «колорадцев» этого «выпуска» не откладывает яйца, а уходит в почву, чтобы повторить круговорот вреда на вашем огороде. У жуков практически отсутствуют естественные враги (кроме человека). Они ядовиты для большого перечня других видов фауны.

Знаменитый на весь мир жук в полосатом «кафтане» способен лишить вас всего урожая. Однако, если вовремя принять меры, печальных последствий неустанной работы паразита можно избежать. Многие огородники уже успешно применяют перед посадкой обработку клубней препаратами. Обработка картофеля перед посадкой укрепит иммунитет к различным заболеваниям и защитит растения от посягательств злостных насекомых-вредителей.

Самую высокую эффективность противодействия колорадскому жуку демонстрируют препараты, которые по типу воздействия на насекомых могут быть:

- контактными и контактно-кишечными. Это вещества, которые, с одной стороны, способны проникать через покровные ткани вредителей и оказывать на их организм токсическое воздействие. С другой стороны, выраженный токсичный эффект данные вещества обнаруживают при попадании в организм вредителя через пищеварительные органы. Но эти препараты могут смываться дождем, поэтому лучше использовать их в сухую погоду: Фитоверм, Актара, Каратель, Фуфанон, Шарпей, Инта-Вир и др.;

- системными. Эти вещества проникают глубоко в ткани картофеля и других культур, делая их ядовитыми для жуков: Танрек, Командор, Искра Золотая, Конфидор экстра, Беретта и др.

Обрабатывать посадки надо рано утром, лучше до 9 часов утра, или вечером - после 19.00. Если вскоре после опрыскивания прошел дождь - повторить. Чем моложе будут опрыснутые личинки и жучки, тем эффективнее окажутся проведенные операции. В случае обработки надземных частей растения эффект сохраняется не более 20 дней, и обработку придется повторить. Специалисты Россельхознадзора советуют первую обработку надземных частей растения проводить в стадии полных всходов, а вторую на стадии бутонизации.

Обработка клубней перед посадкой является действенным методом борьбы с вредителем. Эффект от такой обработки клубней сохраняется гораздо дольше, чем от обработки зеленых частей растения — 40-60 дней и получается, что одной обработки клубней вполне может хватить на весь сезон. После обработки клубней в течение ближайших 60 дней все части картофеля будут содержать остаточный яд: и ботва, и молодые клубни. Поэтому такую обработку нельзя проводить на том картофеле, который выращивается как ранний: это может быть какой-то ранний сорт или обычная картошка, но по специальной технологии, которая позволяет получить более ранний урожай. Препараты, выпускаемые для обработки клубней семенного картофеля от колорадского жука: Табу, Престиж КС, Клубнещит, Покровитель и др.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что любые средства для протравливания клубней картофеля и обработки самого растения токсичны. Поэтому соблюдение техники безопасности при работе с любыми химическими препаратами должно соблюдаться беспрекословно.

Кроме того, ведомство информирует, что необходимо использовать только те препараты, которые внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Можно использовать народные методы, основанные на способности вредителя находить пищу по запаху. Для этого на картофельных сотках можно одновременно с «вторым хлебом» высадить сильно пахнущие растения: календулу, чеснок, бобы или фасоль, перебивающие привлекательный для жука картофельный аромат.