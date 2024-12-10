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1 000 новогодних деревьев из Кемеровской области прошли фитосанитарный контроль и допущены к дальнейшей реализации в Новосибирской области.

С приходом календарной зимы активизирован ввоз на территорию Новосибирской области хвойных деревьев. А о поступлении самых первых партий инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора были извещены грузополучателями начиная с середины ноября 2024 года.

8 314 красавиц из Кемеровской и Курганской областей, Республик Алтай и Башкортостан уже прошли фитосанитарный контроль и допущены к дальнейшей реализации.

Еще 1 000 новогодних деревьев из Кемеровской области 5 декабря стали первой зимней партией, ввезенной в адрес новосибирского предпринимателя для розничной торговли на территории региона.

Представители надзорного ведомства напоминают, что хвойные деревья и ветки являются продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому и требуют подтверждения фитосанитарной безопасности в целях недопущения возможного заноса карантинных насекомых-вредителей. Так, любые вечнозеленые деревья при вывозе из карантинных фитосанитарных зон должны сопровождаться карантинным сертификатом, выданным территориальным управлением Россельхознадзора, в зону ответственности которого входит данный регион.

В случае если хозяйствующим субъектом планируется ввоз новогодних деревьев из-за рубежа, они должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными национальной службой по карантину растений соответствующей страны.

С подробной информацией о карантинном фитосанитарном состоянии регионов, входящих в зону ответственности Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, можно ознакомиться на сайте по ссылке.

Общество
kuzbassnews.ru
10/12/2024
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