Кузбасс принимает чемпионат МВД России по плаванию

Бороться за победу будут 42 команды, в состав которых вошли представители 34 регионов нашей страны. Гостей и участников спортивного праздника поприветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Впервые в своей истории чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по плаванию проходит за Уралом. Такие соревнования — это не только борьба за секунды и медали. Это укрепление духа, профессиональных качеств и дружеских связей между регионами», — сказал Илья Середюк.

Почти 300 сотрудников органов внутренних дел и учащихся образовательных организаций МВД России продемонстрируют свои навыки в спортивном и служебно-прикладном плавании на различные дистанции.

Одним из самых зрелищных и сложных станет заплыв на 50 метров в вольном стиле в полицейской форме, а также в эстафете 3 по 50 м. Такой вид соревнований готовит стражей правопорядка к ситуациям, когда необходимо без промедлений прыгнуть в воду для спасения жизни людей.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
14/10/2025
