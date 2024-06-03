О работе по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий

Во исполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками.

Жертвами интернет-преступников с начала 2024 года стали 890 жителей области (+ 32 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 289 млн 781 тыс. рублей (+ 6 млн 810 тыс. рублей за последнюю неделю). В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений торговых Интернет-площадок.

Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, следственного комитета, покупателями (продавцами) товаров (услуг), родственниками; знакомыми.

Они сообщали, что произошло снятие денег, заблокирован счет, взломан личный кабинет, оформлен кредит, родственник попал в беду или близкий человек болен.

Наибольшая сумма денежных средств, похищенных за последнюю неделю с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 1 млн 935 тыс. рублей.

Жительнице г. Прокопьевска на мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Пенсионного Фонда и уведомила о перерасчете суммы пенсионных выплат. Для записи в отделение попросила указать данные СНИЛС.

Через несколько минут женщине позвонил лже-сотрудник службы безопасности портала Госуслуг и сообщил о внесении мошенниками изменений в личные данные на портале, а также о возможности хищения сбережений потерпевшей. В связи с чем последней для их сохранения необходимо сотрудничать с представителями Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые свяжутся с ней позже.

В течение получаса на телефон потерпевшей поступили звонки от якобы сотрудников Росфинмониторинга и Следственного Комитета. Звонившие сообщили потерпевшей о том, что мошенники пытались похитить ее сбережения, а также оформили на её имя кредит в банке.

С целью сохранения денег злоумышленники убедили женщину снять их и оформить кредит. Все полученные денежные средства потерпевшая перевела на счета, указанные преступниками.

Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников!

Фото: Пресс-служба прокуратуры области