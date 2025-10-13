Отделение СФР по Кузбассу выдало в октябре 2025 года автомобили 36 гражданам, ранее пострадавшим на производстве

Получателями автомобилей производства компании «АвтоВАЗ» стали жители Анжеро-Судженска, Берёзовского, Калтана, Кемерова, Киселевска, Междуреченска, Прокопьевска, Салаира, Новокузнецка и Новокузнецкого района. Ключи от новых автомобилей в специальной комплектации вручил заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области Михаил Окунев.

Обеспечение региональным Отделением СФР граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, автомобилями — это один из видов их реабилитации.

«Главным условием получения транспортного средства является наличие у гражданина соответствующих медицинских показаний, а также отсутствие противопоказаний к вождению. Они определяются бюро медико-социальной экспертизы и прописываются в программе реабилитации пострадавшего (ПРП). С необходимыми документами и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Кузбассу», – отметил Михаил Окунев.

Пострадавший на производстве кемеровчанин Алексей Казаков получает автомобиль уже третий раз.

«Я каждый день перемещаюсь по городу. Выезжаю за покупками, мама в частном доме живет – ей частенько нужно помогать. Вожу младшего сына в школу и в бассейн. Летом с супругой (она тоже имеет инвалидность) выбираемся отдыхать на природу – на Томь, на Беловское водохранилище, на лечение в санаторий тоже ездим на автомобиле. Мне нравится и вместимость, и проходимость машины. Конечно, свой транспорт – это большая самостоятельность в быту», – рассказал Алексей.

Автомобили адаптированы и оборудованы с учетом особенностей здоровья получателей, они выдаются один раз в семь лет. Отделение СФР по Кузбассу ежеквартально компенсирует затраты на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также капремонт, который можно произвести один раз в течение срока эксплуатации транспорта.

Всего в 2025 году автомобилями будут обеспечены 63 пострадавших на производстве жителя региона.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Фото: ОСФР