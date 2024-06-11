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Росгвардейцы поблагодарили пенсионера из Кузбасса за добровольную выдачу боеприпасов

В Анжеро-Судженске местный житель обнаружил и добровольно выдал правоохранителям 131 патрон различного калибра.

По предварительной информации, 64-летний горожанин во время хозяйственных работ обнаружил рядом со своим гаражом сверток, в котором находились похожие на патроны предметы. Мужчина принял решение незамедлительно передать найденные боеприпасы в правоохранительные органы, стремясь защитить юных жителей от возможных опасностей, которые могли бы возникнуть из-за находки.

Среди выданных боеприпасов оказались патроны калибра 5.6 мм, 5.45 мм, 9 мм. Всего 131 боеприпас. Инспекторы Росгвардии поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок, благодаря которому удалось предотвратить возможные негативные последствия.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвадия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
11/06/2024
Общество
Анжеро-Судженск
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