Росгвардейцы поддержали приют для бездомных животных в преддверии Нового года

В городе Осинники сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в благотворительной инициативе, направленной на поддержку приюта для бездомных животных.

Приют для собак и кошек был создан учителем физической культуры Олегом Пикулевым, который на личные средства и своими силами содержит около 50 собак и 20 кошек, оказавшихся без хозяев. Узнав о деятельности приюта, росгвардейцы не остались в стороне и организовали сбор кормов для животных.

В преддверии новогодних праздников сотрудники вневедомственной охраны доставили собранную помощь в приют. Переданные корма позволят обеспечить питомцев необходимым питанием и создать для них более комфортные условия содержания на ближайший период.

«Участие в подобных инициативах является важной частью социальной ответственности. Забота о тех, кто оказался в трудной ситуации, в том числе о бездомных животных, способствует укреплению наших ценностей. Как говорится, и у животных должен быть праздник», - отметил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.

Фото: Росгвардия