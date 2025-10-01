Росгвардейцы задержали двух кемеровчан за попытку хищения товаров на сумму свыше 70 тысяч рублей

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих местных жителей при попытке совершения хищения из торгового зала одного из гипермаркетов.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Транспортной. Внутри объекта работники магазина указали на двоих мужчин, у которых было обнаружено большое количество неоплаченного товара. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали местных жителей 42 и 62 лет.

По предварительной информации, горожане сложили в продуктовую тележку товары на сумму 74 554 рубля. Среди них находились предметы одежды, средства личной гигиены, бытовая химия и продукты питания. После этого злоумышленники, минуя кассовую зону, попытались вынести покупки к своему автомобилю. Персонал торговой точки обнаружил противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажал кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия