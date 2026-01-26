Росгвардейцы задержали разыскиваемую злоумышленницу в курортном поселке

В поселке Шерегеш сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали и задержали предполагаемую виновницу в хищении чужих денежных средств с банковской карты.

Днем в ходе патрулирования улицы Советской внимание росгвардейцев привлекла девушка, которая при появлении служебного автомобиля начала вести себя подозрительно. Стражи правопорядка остановили гражданку для проверки личности, в ходе которой выяснилось, что девушка находится в оперативном розыске за кражу. Предполагаемой виновницей оказалась 25-летняя жительница Новокузнецка.

По предварительной информации, ранее гражданка могла воспользоваться чужой банковской картой при оплате продуктов питания. Информация о ней была передана правоохранителям. Росгвардейцы задержали разыскиваемую злоумышленницу, после чего передали для дальнейшего разбирательства инициаторам розыска.

Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел с целью оперативного реагирования на происшествия и эффективного розыска злоумышленников. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия объявляет набор на службу и предоставляет подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия