С начала года Отделение СФР по Кемеровской области назначает единое пособие семьям с детьми и беременным по новым правилам

Единое пособие получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе проживания после комплексной оценки нуждаемости. В Кузбассе единое пособие за первый месяц нового года назначено более 4 тысячам семей.

Право на пособие имеют:

- беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности,

- один из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Выплата на детей назначается на 12 календарных месяцев и продлевается по заявлению (для беременных - с месяца постановки на учет по месяц родоразрешения).

В этом году в порядок назначения единого пособия внесены некоторые изменения.

Оценка доходов граждан:

- доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за расчетный период (12 месяцев). В денежном выражении -  216 744 руб.;

- величина минимального размера оплаты труда определяется на дату обращения за единым пособием, на 2026 год она составляет 27 093 руб.;

- выплата по больничному листу учитывается в доходе семьи при применении требования к наличию доходов у заявителя и трудоспособных членов его семьи;

- получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности является уважительной причиной наличия доходов в размере менее 8 МРОТ.

Учет алиментов

С 1 марта этого года будут применяться новые правила учета алиментов. Если нет судебного решения или судебного приказа об уплате алиментов, то при расчете доходов учтут среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в регионе:

- 1/4 размера – на одного ребенка; 

- 1/3 размера – на двоих детей;  

- ½ размера – на троих и более детей,

умноженную на количество месяцев в расчетном периоде, в течение которых брак был расторгнут (включая месяц расторжения брака).

Если у вас остались вопросы, дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра: 8-800-100-00-01

 

Общество
20/01/2026
Общество

