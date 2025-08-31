Учиться музыкальному искусству в Кузбассе будут ребята из нескольких субъектов России и Китая

Филиал Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Сибирский» (г. Кемерово) завершил приемную кампанию на 2025-2026 учебный год. Более 30 абитуриентов от 7 до 20 лет прошли через серьезные творческие испытания, которые проводили ведущие преподаватели из Москвы под руководством ректора ЦМШ – АИИ, заслуженного артиста России, профессора Валерия Пясецкого.

В результате творческого отбора 20 талантливых музыкантов из различных регионов Российской Федерации, включая Кузбасс, Алтайский край, Иркутскую и Тамбовскую области, были приняты в учебное заведение и получили уникальный шанс для развития своих музыкальных способностей. Впервые за пять лет работы кузбасского филиала учиться поступили три юных пианиста из Китайской Народной Республики.



В целом с 1 сентября к занятиям в филиале ЦМШ – АИИ «Сибирский» приступят 106 человек. Обучение осуществляется по трем уровням образования: начальное общее, среднее профессиональное и высшее.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса