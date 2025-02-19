В Кузбассе правообладателям трех земельных участков вынесены предупреждения за сплошное зарастание сельхозугодий

Нарушения земельного законодательства на сельхозугодьях в границах Новокузнецкого округа Кемеровской области – Кузбасса были выявлены специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в октябре 2024 года в ходе проведения согласованных с органами прокуратуры внеплановых проверок.

Так, на совокупной площади 17,8 га зафиксировано сплошное зарастание сорной растительностью (высотой до 120 см) и деревьями (высота подлеска березы, ивы – от 2-х метров и выше), а, следовательно, неиспользование земельных участков для сельскохозяйственных целей.

В результате контрольных (надзорных) мероприятий ведомство привлекло граждан как собственников земельных участков к административной ответственности в виде объявления предупреждений за невыполнение мероприятий и установленных требований по улучшению, защите и охране земель от негативного воздействия, ухудшающего качество земель. В феврале 2025 года постановления вступили в законную силу.

Кроме того, нерадивым правообладателям выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации со сроками исполнения сроком в течение одного года. При этом в случае неисполнения предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В этой связи, специалисты Росельхознадзора уведомляют, что при неиспользовании земельного участка сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, он может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) на дату проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет.