В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на пшеницу в связи с нарушениями при оформлении

В июле 2024 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга данных, содержащихся во ФГИС Росаккредитации, установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на пшеницу урожая 2022 года, предназначенную на пищевые цели, с признаками нарушения процедуры обязательного подтверждения соответствия.

Так, сельхозтоваропроизводителем Ижморского района Кемеровской области — Кузбасса оформлена декларация о соответствии на основании протокола испытаний, в котором 7 показателей безопасности («Массовая концентрация мышьяка», «Массовая концентрация ртути», «Т-2 токсин», «Охратоксин А», «ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры)», «ДДТ и его метаболиты», «Гексахлорбензол» и «2,4-Д кислота, ее соли, эфиры») проведены методами, не предусмотренными Перечнем стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Кроме того, в протоколе испытаний отсутствует информация о массе партии зерна, от которого был отобран образец для исследований.

Таким образом, оформленный протокол испытаний не позволяет достоверно подтвердить, что требованиям ТР ТС 015/2011 соответствует данная задекларированная партия зерна пшеницы в объеме 600 тонн.

В результате 23 июля 2024 года ведомство признало декларацию о соответствии недействительной, а индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов, использовать результаты испытаний (протоколы испытаний), проведенных в соответствии с методами исследований (испытаний) и измерений, включенных в «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, с указанием в них объема партии объекта декларирования (в случае декларирования партии продукции).