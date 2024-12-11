В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на партию пшеницы

В декабре 2024 года в ходе анализа данных ФГИС «Зерно» специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора установили 4 факта нарушения при оформлении сопроводительных документов индентификации зерна (СДИЗ) на территории Кемеровской области — Кузбасса.

Во всех случаях экспортером зерна допущено нарушение требований Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1721.

Так, товаропризводитель пшеницы яровой мягкой при оформлении в октябре 2024 года СДИЗов допустил внесение недостоверных и несоответствующих национальным стандартам сведений о потребительских свойствах зерна общей массой 1 800 т , что ввело в заблуждение потребителей.

10 декабря 2024 года в целях недопущения дальнейших нарушений ведомство объявило сельхозтоваропроизводителю предостережение в качестве превентивной меры.

Следует добавить, что с начала 2024 года мониторинг безопасности в области обеспечения качества и безопасности зерна проводится на регулярной основе. За период с января по ноябрь специалисты Россельхознадзора в Кузбассе отработали 652 заявления на подтверждение товаросопроводительных документов идентификации зерна общим объемом более 104 тыс. т.