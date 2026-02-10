Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе транспортные полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России в районе железнодорожного вокзала станции Топки задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 63-летнего местного жителя, причастного к незаконном обороту наркотиков.

Установлено, что подозреваемый приобретал наркотические вещества для личного употребления и реализации другим лицам. В ходе обыска по месту жительства были обнаружены денежные купюры, полученные от незаконной продажи наркотиков, часть которых он попытался сжечь. Оперативники изъяли у задержанного два свертка с порошкообразными веществами. По заключению криминалистической экспертизы, изъятое является метадоном и карфентанилом.

 В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.

На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

10/02/2026
