В Кузбассе завершилась «Большая педагогическая неделя»

В Кемерове прошло пленарное заседание августовского совещания «Учу в Кузбассе», в нем приняли участие более 850 участников и экспертов —представители педагогического сообщества, школ, техникумов и колледжей, организаций дополнительного образования, победители и лауреаты профессиональных конкурсов, а также молодые педагоги.

Лучшие педагоги Кузбасса были отмечены наградами. Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена директор школы № 14 Кемерова Ирина Косарева. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено учителям Верх-Чебулинской средней школы Ирине Пестрецовой и Валентине Шремф. Знаком отличия «За наставничество» отмечены директор лицея № 20 Междуреченска Ирина Бозина и директор гимназии № 12 Ленинска-Кузнецкого Елена Неведрова. Приказом Министерства просвещения РФ ведомственным знаком «Отличник просвещения» награждены 12 человек.

Областные награды получили 50 человек — девять лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России» получили золотой почетный знак «Учитель года Кузбасса», 23 участника конкурса — серебряный почетный знак. Два лауреата Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» награждены почетным знаком «Мастер года Кузбасса». 16 лауреатов областных этапов всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям» получили дипломы губернатора Кузбасса.

Пленарное заседание стало заключительным мероприятием «Большой педагогической недели». В работе образовательного форума, который проходил с 20 по 26 августа, приняли участие более 3 тысяч педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Томска и Новосибирска. Для обмена опытом и знаниями были приглашены 26 федеральных и 95 региональных спикеров. Они рассказали участникам о своих наработках и методиках, которые можно использовать в образовательном процессе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса