В Новокузнецке прошли юбилейные, десятые по счету Помогай-игры РУСАЛа

В течение четырех часов в Парке приключений было шумно, дружно и весело. В этом году делать добрые дела в Новокузнецк приехала еще и команда из Кемерово, были сборные из Санкт-Петербурга, Москвы и даже из Люксембурга! Возраст участников варьировался от 1,5 до 63 лет, но столь большая разница не помешала весело и с пользой провести время.

Даже конкурирующие команды помогали друг другу. Например, «Инголюди» на локации «Лыжи» пришли на помощь команде людей с инвалидностью «Робинзоны», старательно проходивших все испытания наравне со всеми.

- Так наши «Помогай-игры» как раз про это, - улыбаются ребята из «Инголюди», - наша цель пройти не быстрее всех, а так, чтобы всем было комфортно и удобно!

Результатом «Помогай-игр» стала существенная сумма на покупку мобильных телескопических пандусов для PROтеатра «Крылья», актеры которого - люди с ограниченными возможностями здоровья.

- А мы просто пришли хорошо провести выходные, - признались нам участники команды «КуБики», занявшей, к слову, первое место. – О победе особо не думали. Зато рады, что получилось пройти все локации!

- Десять лет назад молодой коллектив PRO-театра «Крылья» очень хотел играть на сцене. И самодеятельным артистам на инвалидных колясках пришли на помощь волонтеры-алюминщики, которые собрали тогда первую сумму на развитие театра, - рассказывает и.о. директора новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАЛа Елена Головчанская. – А сегодня актеры этого театра известны не только в Новокузнецке, но и по России, и даже за рубежом. И они очень ценят волонтерскую поддержку, которую мы им оказываем, в том числе принимая участие в «Помогай-играх».

Сбор на корпоративном портале в пользу PROтеатр «Крылья» продолжится до 22 августа.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа