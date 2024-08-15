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В Тяжинском округе завершена приемка образовательных организаций

В муниципалитете работала комиссия по приемке образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году. Учреждения посетили сотрудники надзорных органов, с оформлением соответствующих актов. Определен ряд задач, которые требуют особого внимания и поставлены на контроль.
Летом в организациях сферы образования сделали текущий ремонт. Также навели порядок на прилегающей территории, на спортивных и игровых площадках.
Сейчас педагоги совместно с ребятами из трудовых бригад занимаются расстановкой учебных принадлежностей, макетов, пособий и наглядных материалов.
По итогам приемки все 13 общеобразовательных организаций, 13 детских садов и два учреждения дополнительного образования к учебному году готовы.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2024
Образование
Тяжин
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