В Тяжинском округе завершена приемка образовательных организаций

В муниципалитете работала комиссия по приемке образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году. Учреждения посетили сотрудники надзорных органов, с оформлением соответствующих актов. Определен ряд задач, которые требуют особого внимания и поставлены на контроль.

Летом в организациях сферы образования сделали текущий ремонт. Также навели порядок на прилегающей территории, на спортивных и игровых площадках.

Сейчас педагоги совместно с ребятами из трудовых бригад занимаются расстановкой учебных принадлежностей, макетов, пособий и наглядных материалов.

По итогам приемки все 13 общеобразовательных организаций, 13 детских садов и два учреждения дополнительного образования к учебному году готовы.