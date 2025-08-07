45 владельцам ЛПХ в Кузбассе Россельхознадзор выдал предостережения за отказ от предоставления сведений для учета сельхозживотных в «Хорриот»​

За семь месяцев 2025 года 45 граждан из Прокопьевского, Новокузнецкого и Кемеровского муниципальных округов, а также городов Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и Анжеро-Судженск отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства поступила в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, представляющих государственную ветеринарную службу Кузбасса.

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 9 января по 31 июля 2025 года в адрес всех владельцев предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что с 1 сентября 2024 года маркирование и учет крупного рогатого скота в Российской Федерации является обязательным и подразумевает внесение информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.

При этом согласно закона «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, которые обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.