7448 клиентов Отделения Соцфонда по Кузбассу получили пенсионные накопления разовой выплатой в 2025 году

Оформить средства таким способом могут люди с небольшой суммой накоплений либо не имеющие нужного стажа и пенсионных коэффициентов. Всего за прошлый год Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу назначило единовременную выплату для 7448 клиентов, средний размер составил более 90 000 рублей.

В отличие от страховой пенсии (до 2015 года – трудовой), которая назначается только в виде ежемесячной выплаты, пенсионные накопления могут быть выплачены разово. На сегодняшний день именно такой вариант получения средств является наиболее распространенным: основной поток обращений все еще приходится на россиян, у которых накопления формировались в течение непродолжительного периода и составили сумму, выплачиваемую полностью за один раз.

По действующим правилам, пенсионные накопления оформляются в границах прежнего пенсионного возраста. Женщины получают средства начиная с 55 лет, мужчины – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию обратиться за накоплениями можно и раньше этого возраста, но для этого должны быть необходимые пенсионные коэффициенты и стаж. Сегодня это, напомним, 30 коэффициентов и 15 лет стажа. Начиная с 55 лет или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) требования по коэффициентам и стажу при назначении единовременной выплаты пенсионных накоплений не предъявляются.

Стоит отметить, что получение накоплений является заявительной услугой и происходит только после того, как человек обратится за ней. Сделать это можно на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу. Если накопления формирует негосударственный пенсионный фонд, подавать заявление на единовременную выплату – равно как и на любой другой вариант назначения пенсионных накоплений – следует не в Социальный фонд России, а в негосударственный фонд.

Перечисление единовременной выплаты, согласно установленному порядку, осуществляется в течение двух месяцев после того, как вынесено решение о назначении средств. Такой срок необходим для всех процедур, связанных с отзывом накоплений из управляющей компании, в которой они инвестируются.

Также напомним, что на пенсионные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти человека его средства передают правопреемникам, определенным по заявлению либо в порядке очередности по закону. Они получают всю сумму накопленных средств, если человек при жизни не успел оформить их. После оформления невыплаченный остаток гарантирован только в рамках срочной пенсионной выплаты накоплений.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

