Представительница Росгвардии ответила на вопросы кузбассовцев о службе в войсках правопорядка

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялась прямая телефонная линия, посвященная вопросам поступления на службу и трудоустройства в подразделения ведомства. Консультации для жителей региона провела специалист группы учета и комплектования территориального управления лейтенант Екатерина А.

В течение пяти часов кузбассовцы могли получить разъяснения о порядке поступления на службу в войска национальной гвардии России, требованиях к кандидатам, перечне необходимых документов, этапах профессионального отбора, прохождении военно-врачебной комиссии, нормативах по физической подготовке, а также социальных гарантиях и возможностях карьерного роста.

Одним из первых на прямую линию обратился житель Кемерова, ранее проходивший военную службу по призыву. Молодой человек поинтересовался возможностью поступления на службу в подразделения Росгвардии. Ему разъяснили порядок первичного обращения, требования к возрасту, образованию, состоянию здоровья, а также рассказали о документах, которые необходимо подготовить для прохождения собеседования и последующих проверочных мероприятий. Так, молодой человек может претендовать на службу в подразделении вневедомственной охраны своего родного города, а также рассмотреть имеющиеся вакансии в других подразделениях территориального управления при соответствии установленным требованиям.

Жительница Беловского муниципального округа уточнила, может ли ее сын без опыта службы в правоохранительных органах претендовать на трудоустройство в подразделения ведомства. Специалист Росгвардии рассказала о возможных направлениях трудоустройства, порядке рассмотрения кандидатов, условиях оформления на вакантные должности и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. Несмотря на отсутствие опыта, молодой человек может попробовать свои силы при трудоустройстве на должности младшего начальствующего состава. При этом специалист Росгвардии разъяснила, что для поступления именно на службу, в отличие от трудоустройства на гражданские должности, кандидату необходимо пройти военную службу по призыву либо по контракту и иметь соответствующий уровень образования, в том числе высшее – для замещения отдельных должностей.

Также поступил звонок от бывшего сотрудника правоохранительных органов в отставке из Новокузнецка. Кузбассовец изъявил желание продолжить службу, но выразил опасение, что по состоянию здоровья может не пройти военно-врачебную комиссию. Екатерина Валерьевна разъяснила, что каждый кандидат проходит медицинское освидетельствование в индивидуальном порядке, а окончательное решение принимают специалисты военно-врачебной комиссии. При этом опыт службы в органах внутренних дел может быть учтен при рассмотрении кандидатуры и подборе подходящей должности. Если поступление на службу окажется невозможным по медицинским показаниям, мужчина сможет рассмотреть трудоустройство в подразделения Росгвардии в качестве гражданского персонала.

«Важно не только подробно разъяснить кандидату порядок поступления на службу, но и помочь ему сориентироваться на каждом этапе – от сбора документов до прохождения отбора. Когда человек понимает требования, последовательность действий и перспективы службы, он увереннее принимает решение и лучше готовится к поступлению в Росгвардию», - отметила лейтенант Екатерина А.

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу напоминают, что получить дополнительную информацию по вопросам поступления на службу и трудоустройства можно по телефону 117, добавочный 5.

С начала года консультацию по данному номеру получили 266 человек.

